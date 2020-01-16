Trabzonspor, Denizlispor'u 2-0 mağlup etti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Denizlispor'u sahasında 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı.
Trabzonspor'un golleri 22. dakikada Jose Sosa ve 80. dakikada Anthony Nwakaeme'den geldi.
SOSA'NIN ORTASI GOLE DÖNDÜ
Maçın 22. dakikasında Trabzonspor atağında, sol kanatta çizgiye yakın noktada topla buluşan Jose Sosa'nın ortası kaleye yöneldi. Sörloth'un ayağını uzattığı topa dokunabilen olmadı ve Trabzonspor 1-0 öne geçti.
NWAKAEME'NİN GOLÜ TRABZONU RAHATLATTI
Maçın 80. dakikasında Sosa'nın pasında ceza sahasına yönelen Nwakaeme, sol çaprazdan yaptığı ayak içi vuruşla topu uzak köşeye gönderdi ve rövanş öncesi takımını rahatlatan golü kaydetti.
NDIAYE TRABZONSPOR İLE İLK MAÇINA ÇIKTI
Trabzonspor'un yeni transferi Ndiaye taraftarları karşısında ilk maçına çıktı. Maça ilk 11'de başlayan ve taraftarlardan büyük ilgi gören Senegalli 73. dakikada oyundan çıktı. Ndiaye yerini Doğan Erdoğan'a bıraktı.
RÖVANİ 23 OCAK'TA
Trabzonspor ile Denizlispor arasındaki rövanş maçı, 23 Ocak'ta Denizli'de oynanacak.