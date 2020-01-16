Trabzonspor, Denizlispor'u 2-0 mağlup etti Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor, kendi sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 2-0 yenerek rövanş için avantaj sağladı. 16.01.2020 - 22:50 | Haber Merkezi