Trabzonspor deplasmanda Bursaspor'u yendi

14. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Sosa'nın penaltı noktasına doğru ortasında iyi yükselen Yusuf Yazıcı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.
19. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan kazandığı serbest vuruşta Yusuf Yazıcı'nın ceza alanına doğru kavisli yaptığı ortaya iyi yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
26. dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında, sol taraftan rakip ceza alanına giren Yusuf Erdoğan, uygun durumdaki Sakho'yu topla buluşturdu. Sakho'nun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'dan sekti. Seken topu Tunay Torun tamamlamak istedi. Trabzonspor savunması meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.
36. dakikada Bursaspor'da rakip ceza alanı ön çizgisinde Saivet'nin pasında topla buluşan Aytaç Kara, kaleyi cepheden gören pozisyonda meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, az farkla auta gitti.
38. dakikada ilginç bir an yaşandı. Hakem Bülent Yıldırım, ikili mücadele sonrasında Trabzonsporlu futbolcu Sosa'ya sarı kart yerine yanlışlıkla kırmızı kart gösterdi. Yıldırım, kartın rengini fark ettikten sonra eliyle kenara işaret yaparak bu kararını iptal etti ve cebinden çıkardığı sarı kartı Sosa ve Bursasporlu Aytaç Kara'ya gösterdi.
Maçın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.
FIRTINA, 2. YARIDA ABDÜLKADİR ÖMÜR'LE ÖNE GEÇTİ
Maçın 2. yarısına Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Olcay Şahan'ın yerine Abdülkadir Ömür'ü alarak başladı. Genç oyuncu, 68. dakikada Nwakaeme'den aldığı pasta enfes bir vuruş yaparak takımını öne taşıdı: 0-1.
VAR, PENALTI VE OKAN SAHNEDE
79. dakikada Abdülkadir Ömür, ceza sahasında Badji'nin ayağına basması sonucu yerde kaldı. Hakem Bülent Yıldırım oyunu devam ettirirken VAR'dan uyarı geldi. Pozisyonu tekrar izleyen Bülent Yıldırım, beyaz noktaya gitti. 81. dakikada topun başına geçen Sosa, atışında kaleci Okan Koçuk'u geçemedi. Hakem Bülent Yıldırım son bölümde 10 dakikalık uzatma verirken skoru koruyan bordo-mavililer çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.