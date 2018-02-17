Trabzonspor Divan Kurulu başkanını seçti

Trabzonspor yeni Divan Kurulu Başkanı'nı seçti.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen yeniden aday olduğu kongrede Şükrü Kuleyin ile yarıştı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede divan üyeleri birer konuşma yaptı.

Başkan adaylarının da projelerini anlattığı konuşmaların ardından oy kullanma işlemine geçildi.

YENİDEN ALİ SÜRMEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Yapılan oylamadan sonra Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı 332 oyla tekrar Ali Sürmen oldu.

SİLAHLA GİRMEK YASAKTIR

Öte yandan diğer kongrelerde olduğu gibi yine üyelerin giriş yaptığı kapıya "Silahla girmek yasak" yazılı bir uyarı kağıdı asıldı.