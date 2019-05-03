Trabzonspor Ekuban'ın bonservisini aldı

Trabzonspor, gelecek sezon için ilk transferini yaptı.

Bu sezon Leeds United'dan kiralanan ve performansıyla teknik heyeti memnun eden Ekuban, önüzdeki sene de bordo-mavili takımda top koşturacak.

1 MİLYON EUROYA ALINDI

Trabzonspor, sezon başında Leeds United'dan kiraladığı Caleb Ekuban'ın satın alma opsiyonunu kullandıklarını açıkladı. Ekuban'ın satın alma opisyonu 1 milyon euro.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada şu sözler kullanıldı;

"Yönetim Kurulumuzca; İngiltere'nin Leeds United FC'den kiralık olarak kadromuzda yer alan ve satın alma hakkı kulübümüzde bulunan profesyonel futbolcu Caleb Ekuban'ın satın alma hakkının kullanılmasına karar verilmiş olup futbolcu ve ilgili kulübe gerekli bildirimler yapılmıştır"