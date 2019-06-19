Trabzonspor Eren Derdiyok'la ilgileniyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, genç oyunculara peş peşe imza attırıyor. Yusuf Sarı ve İrfancan Üzüm'ü kadrosuna katan bordo-mavililer rotayı forvet bölgesine çevirdi.

RODALLEGA'NIN YERİNE EREN DERDİYOK

Geçen sezon 33 maçta 15 gol atarak Trabzonspor'un başarısında önemli bir rol oynayan Kolombiyalı golcü, kendisine yapılan yeni sözleşme teklifini reddetti. Rodallega'nın Denizlispor'dan gelen teklifi değerlendirmeye aldığı ifade ediliyor.

Rodallega'dan olumsuz dönüş alan Trabzonspor, devre arasında Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok'u listesine aldı. Türk asıllık İsviçreli oyuncunun bonservisi elinde.

31 yaşındaki oyuncunun ligi tanıyor olması bir avantaj olarak görülse de uzun süredir resmi maç oynamaması akıllarda soru işareti olarak kalıyor. Ünal Karaman'ın raporu Eren'in transferinde belirleyici olacak.