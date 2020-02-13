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Trabzonspor-Erzurumspor maçının muhtemel 11'leri

Trabzonspor, 5-0'ın rövanşında sahasında Erzurumspor'u konuk edecek.

| Haber Merkezi
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Trabzonspor-Erzurumspor maçının muhtemel 11'leri

Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor...

Çeyrek final rövanş maçında bugün Trabzonspor ile BB Erzurumspor karşı karşıya gelecek.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek. Mücadele ASpor'dan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

BB Erzurumspor
Kayacan
Yusuf
Aykut
Merhan
Batuhan
Obertan
Hasan
İbrahim
Emrah
Cenk Ahmet
R. Muhammed

Trabzonspor
Uğurcan
Kamil Ahmet
Hosseini
Manuel da Costa
Serkan
Abdulkadir Parmak
Ndiaye
Doğan
Guilherme
Bilal
Nwakaeme

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