Trabzonspor Erzurumspor'u rahat geçti

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, 5-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaştı.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi de 4-1 kazanan bordo-mavililer, rahat bir şekilde yarı finale adını yazdırdı.

GUİLHERME İLK GOLLERİNİ ATTI

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller 9. ve 47. dakikalarda Guilherme, 68. dakikada Abdulkadir Parmak ve 83. dakikada Safa'dan geldi.

BB Erzurumspor'un tek sayısını ise 17. dakikada Hasan Ayaroğlu kaydetti.

Trabzonspor'da Guilherme, 2. golünü attıktan sonra ayağının kayması nedeniyle direğe çarptı ve sorun yaşadı. Brezilyalı oyuncu yapılan tedavinin ardından yaklaşık 1 dakika oyuna devam etti ve sonrasında yerini Safa'ya bıraktı.

Trabzonspor yarı finalde Fenerbahçe ile karşılacak. Yarı final ilk maçı 3,4 ya da 5 Mart'ta Trabzon'da, rövanşı ise 21,22 ya da 23 Nisan'da Kadıköy'de oynanacak.

TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece olduğu kentte iki takım taraftarı da maça fazla ilgi göstermedi.

Tribünde boşluklar göze çarparken, maraton ve sadece rakip kale arkasındaki tribünün bir kısmını dolduran Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarları, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, cezası nedeniyle karşılaşmayı locadan takip etti.

Sözeri, TFF 1. Lig'in 21. haftasında oynanan Keçiörengücü maçının bitiş düdüğünün ardından kırmızı kart görmüştü.