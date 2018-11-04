Trabzonspor, evinde 1 puana razı oldu

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor evinde Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

TRABZON'DA PUANLAR PAYLAŞILDI

Bordo mavililer karşılaşmanın ilk yarısını 25. dakikada Rodallega'nın attığı golle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda Bursaspor oyuna ortak oldu. 70. dakikada Bursaspor Latovlevici ile gole çok yaklaşırken Onur Kıvrak gole izin vermedi. Pozisyonun devamında kullanılan köşe vuruşunda Bursaspor bir kez daha golle burun buruna geldi ancak bu kez de Onazi topu çizgiden çıkardı.

Bursaspor aradığı golü 87. dakikada Lima ile buldu ve sahadan bir puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor oynadığı son 3 karşılaşmadan da beraberlikle ayrılmış oldu ve puanını 16'ya .çıkardı. Bu sezon 7. kez berabere kalan Bursaspor ise 13 puana yükseldi.