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Trabzonspor evinde Akhisarspor'u yendi

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.

Trabzonspor evinde Akhisarspor'u yendi
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Akhisarspor, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü maçta üst üste 2 gol buldu ve Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.

GOLLER  NWAKAEME VE SOSA'DAN

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Anthony Nwakaeme ve 76. dakikada penaltıdan Jose Sosa kaydetti.

4'ÜNCÜLÜĞÜNÜ KORUDU

Akhisarspor'un tek golünü 65. dakikada Bokila attı. Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 40'a yükseltirken 4. sıradaki yerini korudu. Akhisarspor ise 21 puanla ligin son sırasında kaldı.

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Akhisarspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

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