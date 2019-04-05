Trabzonspor evinde Antalya'ya 4 attı

9. dakikada Hüseyin Türkmen'in hatalı pasında araya giren Hakan Özmert'in sağ taraftan ortasında, savunmanın arkasında Doukara gelişine sert ve düzgün bir şutla topu filelere gönderdi: 0-1
13. dakikada Doukara'nın pasında sağ taraftan ceza alanına giren Amilton'un yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top yan top direkten oyun alanına döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
21. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza alanı sağ çaprazında Olcay Şahan topu altıpas içindeki Nwakaeme'ye çıkardı. Bu futbolcu da dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1
32. dakikada Ibanez'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Yusuf Yazıcı'nın yatarak vuruşunda savunmaya çarpan top yandan auta gitti.
36. dakikada Hakan Özmert'in uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Doukara, kaleci Uğurcan Çakır'dan sıyrıldı ancak araya son anda giren Hüseyin Türkmen meşin yuvarlağı uzaklaştırarak büyük bir tehlikeyi önledi.
42. dakikada Abdulkadir Parmak soldan pasında, arka direkte Olcay Şahan'ın şutunda kaleci Boffin iki hamlede topu kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
İKİNCİ YARI
58. dakikada Ünal Karaman'ın öğrencileri öne geçmeyi başardı. Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası dışından yaptığı harika şut direkten döndü. Doğru zamanda doğru yerde olan fırsatçı golcü Ekuban, topu boş ağlara gönderdi.
Golün ardından rüzgarı arkasına alan Trabzonspor, 67. dakikada Olcay Şahan ile golü buldu ve fark 2'ye çıktı. Antalyaspor karşısında 82 dakika sahada kalan Olcay Şahan 1 gol, 1 asist üretti.
MURAT CEM 90+4'DE 4. GOLÜ ATTI
Skoru belirleyen isim ise Fırtına'nın genç futbolcusu Murat Cem Akpınar oldu. 89. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna dahil olan Murat, 90+4. dakikada attığı golle skoru belirledi ve Trabzonspor sahadan 4-1 galip ayrıldı.