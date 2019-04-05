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Arda Turan: G.Saray başkanı olmak istiyorum

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1 Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Maccabi FOX'u yendi THY Avrupa Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği İsrail ekibi Maccabi FOX'u 78-75 yendi.

2 Trabzonspor evinde Antalya'ya 4 attı Milli aranın ardından 27. haftanın açılış karşılaşmasında bordo mavili ekip, geriye düştüğü karşılaşmada Antalyaspor'u 4-1 yendi.

3 Galatasaray, Phoenix Rising'le anlaşma yapacak Galatasaray, Amerikan ligi takımlarından Phoenix Rising ile uluslararası alanda işbirliğine yapacak. Anlaşmaya Drogba'nın aracılık edeceği ifade ediliyor.

4 Galatasaray'ın seçim zorunluluğu ortadan kalktı Mali Genel Kurul'da idari yönden ibra edilmeyen Galatasaray yönetimi, mahkemeye başvurarak ibrasızlık kararına tedbir koydurdu. Yeni gelişme yaşanmazsa Cengiz yönetimi seçime gitmek zorunda değil.

5 Alex Morgan 100. golünü attı Kadın futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Alex Morgan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avustralya'yı 5-3 yendiği karşılaşmada kariyerinin 100. golünü attı.

6 Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor maçı 11'i Yarın sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da cezalı Luyindama ile Ndiaye'nin yerine kimlerin oynayacağı belli oldu.

7 Cenk'i F.Bahçe, Babel'i G.Saray istiyor Beşiktaş'ın Everton'a gönderdiği Cenk Tosun'u Fenerbahçe kiralamayı düşünüyor. Galatasaray ise Ryan Babel'i kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak.

8 Mbaye Diagne'ye sosyal medya uyarısı Galatasaray yönetimi, sosyal medyada kendi taraftarına ve rakiplere hakaret eden Mbaye Diagne'yi "paylaşımlarına dikkat et" diyerek uyardı.

9 Guti: Beşiktaş'ı çalıştırmak istiyorum Fikret Orman'ın 'şans vereceğiz' dediği Guti Hernandez, İspanyol basınına yaptığı açıklamada gelecek sezon Beşiktaş'ı çalıştırmak istediğini söyledi.