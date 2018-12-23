Trabzonspor evinde Ç.Rizespor'a 4 attı

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasındaki Karadeniz derbisinde, Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi, Trabzonspor 4-1'lik skorla kazandı.

ABDÜLKADİR YILDIZLAŞTI

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 24. ve 68. dakikalarda bordo-mavili ekibin gelecek umudu Abdülkadir Ömür , 79. dakikada Hugo Rodallega ve 90+3. dakikada Nwakaeme'den geldi. Trabzonspor'un yükselen yıldız adayı Abdülkadir, bu sezon ilk gollerini atarken, Süper Lig'de 2 gol birden atan en genç oyuncu oldu (19 yıl, 5 ay, 28 gün). Öte yandan Rodallega da bu sezon 9. golünü kaydederken, içeride oynadığı maçlarda 7. kez ağları sarsmayı başardı. Rizespor'un tek sayısını ise 84. dakikada Umar Aminu kaydetti.

5 MAÇTA 4 GALİBİYET ALDI

Bu sonucun ardından Trabzonspor son 5 maçta 4. galibiyetini aldı ve yenilmezlik serisini de 5 maça taşıyarak 29 puan ile 2. sıraya yükseldi. Ligin dibindeki Rizespor ise 4 maçlık beraberlik serisinin ardından mağlubiyet yaşadı ve 12 puanla ilk yarıyı tamamladı.

Süper Lig'in 2. yarısındaki ilk haftada, Trabzonspor evinde Başakşehir ile karşılaşacakken, Rizespor ise deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.