Ensonhaber.com'a dön

Trabzonspor evinde Gençlerbirliği ile berabere kaldı

Bordo mavili ekip, 2 kez öne geçtiği karşılaşmada Ankara temsilcisini deviremedi ve 1 puana razı oldu.

| AA
Trabzonspor evinde Gençlerbirliği ile berabere kaldı
Yorum Yap

Trabzonspor evinde Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

AYRINTILAR GELECEK...

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM