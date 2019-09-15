Ensonhaber.com'a dön
Yukarı
Futbol
Dünyadan futbol
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Basketbol
Transfer Dosyasi
Galeri
TÜMÜ
Futbol
Dünya Kupası
Milli Takımlar
Şampiyonlar Ligi
E Spor
Avrupa Ligi
Dünyadan futbol
NBA
Basketbol
Tenis
Motor sporları
Voleybol
Boks
Ziraat Türkiye Kupası
Diğer spor haberleri
Transfer dosyası
Biyografi
EURO 2016
Oyun
Trabzonspor evinde Gençlerbirliği ile berabere kaldı
Bordo mavili ekip, 2 kez öne geçtiği karşılaşmada Ankara temsilcisini deviremedi ve 1 puana razı oldu.
15.09.2019 - 21:58
| AA
Facebook'ta paylaş
Twitter'da paylaş
Google+'da paylaş
Yorum Yap
Tweet
Yorum Yap
Trabzonspor evinde Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.
AYRINTILAR GELECEK...
Facebook'ta paylaş
Twitter'da paylaş
Google+'da paylaş
Yorum Yap
Taraftar gruplarından Diyarbakır annelerine destek
Şampiyon kadrodan geriye Gökhan Gönül kaldı
Erzurumspor'da Bilazer dönemi sona erdi
Sivasspor 3 haftadır kazanamıyor
YORUMLAR
(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AVATAR SEÇ
GÖNDER
VİDEO
SON DAKİKA
ÇOK OKUNANLAR
1
Eran Zahavi'nin rabona golü
17,369 kez izlendi
2
Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu
1,449 kez izlendi
3
Hatice Kübra'ya altın madalya kazandıran vuruş
8,918 kez izlendi
4
Orkun Kökçü: G.Saray beni isterse Beşiktaş'ı ararım
12,039 kez izlendi
5
Burak Yılmaz düz koşulara başladı
4,130 kez izlendi
6
12 Dev Adam'la karşılaşan Yeni Zelanda takımından Haka Dansı
1,954 kez izlendi
7
Ryan Babel Estonya'ya 2 gol attı
10,984 kez izlendi
8
Ersun Yanal, Fenerbahçe Koleji öğrencileriyle buluştu
2,294 kez izlendi
9
Ozan Tufan: Artık farklı bir Ozan var
27,802 kez izlendi
10
Khabib Nurmagomedov, Dustin Poirier'i devirdi
19,745 kez izlendi
1
Trabzonspor evinde Gençlerbirliği ile berabere kaldı
Bordo mavili ekip, 2 kez öne geçtiği karşılaşmada Ankara temsilcisini deviremedi ve 1 puana razı oldu.
2
Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya
2019 FIBA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 95-75 yenen İspanya şampiyon oldu.
3
Serdal Adalı annesini toprağa verdi
Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı'nın vefat eden annesi Özen Adalı, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.
4
Fatih Terim'den Mourinho'ya İtalyanca mesaj
Fatih Terim, dünyaca ünlü teknik adam Mourinho'ya İtalyanca bir mesaj göndererek, "En yakın zamanda yeniden sahalara dön" dedi.
5
Barcelonalı Ansu Fati tarih yazdı
La Liga'nın 4. haftasında Barcelona, sahasında Valencia'yı 5-2 yenerken karşılaşmaya 16 yaşındaki Ansu Fati damga vurdu.
6
Emre Belözoğlu, Alanya deplasmanında yok
Fenerbahçe'nin deneyimli kaptanı Emre Belözoğlu, sakatlığı sebebiyle Alanyaspor maçı kafilesinde yer almadı.
7
Fenerbahçe'de 3 futbolcu devre arası gidiyor
Fenerbahçe yönetimi, Mehmet Ekici, Sadık Çiftpınar ve Miha Zajc'tan kendilerine kulüp bulmalarını istedi.
8
Eran Zahavi'nin rabona golü
Çin Ligi'nde Guangzhou R&F'nin Tianjin Quanjian'ı 2-1 yendiği maçta, Eran Zahavi rabona vuruşuyla şahane bir gol attı.
9
Galatasaray'ın rakipleri kazandı
Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri PSG, Real Madrid ve Club Brugge liglerinde haftayı kayıpsız geçti.
10
Ersun Yanal: Alanya'dan liderliği alalım
Süper Lig'in 4. haftasında lider Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, zirveyi geri almanın hesaplarını yapıyor.
1
Eran Zahavi'nin rabona golü
Çin Ligi'nde Guangzhou R&F'nin Tianjin Quanjian'ı 2-1 yendiği maçta, Eran Zahavi rabona vuruşuyla şahane bir gol attı.
2
Fatih Terim'den Mourinho'ya İtalyanca mesaj
Fatih Terim, dünyaca ünlü teknik adam Mourinho'ya İtalyanca bir mesaj göndererek, "En yakın zamanda yeniden sahalara dön" dedi.
3
Emre Belözoğlu, Alanya deplasmanında yok
Fenerbahçe'nin deneyimli kaptanı Emre Belözoğlu, sakatlığı sebebiyle Alanyaspor maçı kafilesinde yer almadı.
4
Ersun Yanal: Alanya'dan liderliği alalım
Süper Lig'in 4. haftasında lider Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, zirveyi geri almanın hesaplarını yapıyor.
5
Fenerbahçe'de 3 futbolcu devre arası gidiyor
Fenerbahçe yönetimi, Mehmet Ekici, Sadık Çiftpınar ve Miha Zajc'tan kendilerine kulüp bulmalarını istedi.
6
Barcelonalı Ansu Fati tarih yazdı
La Liga'nın 4. haftasında Barcelona, sahasında Valencia'yı 5-2 yenerken karşılaşmaya 16 yaşındaki Ansu Fati damga vurdu.
7
PSV Eindhoven 20'lik golcüsüyle farklı kazandı
PSV, 20 yaşındaki Donyell Malen'in 5 gol attığı maçta Vitesse'yi 5-0 yendi.
8
Serdal Adalı annesini toprağa verdi
Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı'nın vefat eden annesi Özen Adalı, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.
9
Belhanda'nın son durumu belli oldu
Kasımpaşa maçında çenesi kırılan Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Belhanda'nın, 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
10
Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya
2019 FIBA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 95-75 yenen İspanya şampiyon oldu.
OYUNMOYUN.COM
İmparatorluk Savaşları
Kim Milyoner Olmak İster
Ben Bilmem Eşim Bilir
Balon Patlat
Ateş ve Su 2
Mahjong oyna
Zuma
Candy Crush Saga
Ben 10 oyunları