Trabzonspor evinde Göztepe'ye yenildi

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında evinde Göztepe'yi konuk etti.

Geçtiğimiz hafta Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavili ekip bu hafta da İzmir ekibine yenildi.

İLK YARIDA YASİN 2 GOL ATTI

Mücadeleye konuk takım Göztepe iyi başladı. İzmir ekibi dakikalarda 9'ü gösterirken Castro'nun asisti Yasin Öztekin'in golüyle 1-0 öne geçti.

Milli futbolcu attığı bu golden sonra Cristiano Ronaldo'nun klasikleşen gol sevincini yaptı.

Konuk ekibin etkili oyunu devam etti ve 28. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Yasin, kaleci Onur Kıvrak'ın hata yapmasıyla farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

TRABZON'UN TEK GOLÜ BURAK'TAN GELDİ

İkinci yarıda daha fazla topla oynayan Trabzonspor, 67. dakika Burak Yılmaz'la farkı 1'e indirdi. 90+5'te Trabzonspor'un Rodallega ile bulduğu beraberlik golü, Burak Yılmaz'ın pozisyonda elle oynaması nedeniyle iptal edildi. Hakem Hüseyin Göçek, VAR uyarısı ile pozisyonu inceledi ve iptal kararı verdi.

Bu sonucun ardından Göztepe puanını 9'a çıkarırken Trabzonspor ise 7 puanda kaldı.

G.SARAY GALİBİYETİNDEN SONRA DÜŞÜŞE GEÇTİ

Geçtiğimiz senelerde Galatasaray'ı mağlup ettikten sonra düşüş yaşayan Trabzonspor, bu sezon da sarı-kırmızılı takımı 4-0 yendikleri mücadeleden sonra çıktığı 2 maçtandan da eli boş ayrıldı.