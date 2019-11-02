Trabzonspor evinde kaybetti

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, evinde Göztepe undefined ile karşı karşıya geldi.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe 1-0'lık skorla kazandı ve Trabzonspor büyük şoku yaşadı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren gol, 31. dakikada Cameron Jerome'dan geldi.

Karşılaşmanın 2. yarısında Göztepe'de kaleci Beto kritik pozisyonlarda yaptığı kurtarışlarla galibiyette önemli payı olan oyunculardan biri oldu.

Bu sonucun ardından hafta içinde Tamer Tuna ile yollarını ayıran Göztepe 2 maçlık yenilgi serisini noktaladı ve 12 puana yükseldi.

TRABZON EVİNDE 9 MAÇ SONRA YENİLDİ

Evinde 9 maç sonra yenilgi alan Trabzonspor ise 16 puanda kaldı. Öte yandan bordo-mavililer 21 maç sonra rakip ağları sarsamadı.

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor evinde Alanyaspor'u konuk edecek, Göztepe ise evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.