Trabzonspor evinde Konyaspor'a 3 attı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Atiker Konyaspor karşılaştı. Trabzon'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavili ekip 3-0 kazandı.
TRABZON GOLLERİ İKİNCİ YARIDA BULDU
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 76'da penaltıdan Hugo Rodallega , 77'de Calub Ekuban ve 89'da Ogenyi Onazi kaydetti. Kolombiyalı santrfor Hugo Rodallega, ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı. Geçen hafta Kayserispor ağlarını havalandıran Ekuban da ligdeki gol sayısını 3'e yükseltti.
GALİBİYET SERİSİ 3 MAÇA ÇIKTI
Ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde eden teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor, puanını 25'e yükseltti. Atiker Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ligde çıktığı üçüncü maçında ilk yenilgisini aldı. Yeşil-beyazlılar 21 puanda kaldı.
HAFTAYA BEŞİKTAŞ MAÇI VAR
Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. İki takımın da 25 puanı bulunuyor. Konyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.