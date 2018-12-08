Trabzonspor evinde Konyaspor'a 3 attı

Okul maçlarında VAR var

Aykut Kocaman'ın yardımcılarının dışarıya bilgi sızdırdığını iddia eden Ali Koç, böyle bir olayın yeniden yaşanmaması için bir takım önlemler aldı.

Fenerbahçe'nin Cezayirli forveti Slimanı, gol atamaması ile ilgili, "Daha önce böyle bir dönem yaşamadım, şaşkınım" dedi.

Beşiktaş Futbol A Takımından Sorumlu Yöneticisi Ahmet Kavalcı, kadro dışı olan Tolgay Arslan'ın özür dilemeden affedilmeyeceğini ifade etti.

Sezon başında Galatasaray'dan Suudi Arabistan takımı Al Hilal'e transfer olan Gomis, Al Nasr derbisinde 2 gol birden attı ve gol sayısını 11 maçta 9'a çıkarttı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 15.haftasında Konyaspor'u 3-0 mağlup etti ve galibiyet serisini 3'e çıkardı. Haftaya Beşiktaş'la karşılaşacak bordo-mavililer puanını 25'e yükselterek rakibini yakaladı.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımla görüşme yaptığını açıkladı ve zamanla sonucunun belli olacağını söyledi.

1 Alper Boğuşlu, Volkan için devrede Fenerbahçe'nin yeni kaleci antrenörü Alper Boğuşlu, Volkan Demirel'in takıma geri dönmesi için Başkan Ali Koç'la görüşecek.

2 Fenerbahçe, Panathinaikos'u devirdi Fenerbahçe, THY Euroleague'in 11. haftasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 81-69 mağlup etti.

3 Galatasaray'a Brezilyalı golcü Ocak ayında 2 forvet almayı planlayan Galatasaray'ın, Çin ekibi Guangzhou Evergrande forması giyen Alan'la prensipte anlaştığı ifade edildi.

4 Şenol Güneş: Düşündüğümüz oyunu oynayamadık Şenol Güneş, Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi. Güneş, oyundan ve skordan mutlu olmadığını ifade etti.

5 Ergin Ataman Real Madrid maçının tekrarını istiyor Euroleague'de 2 sayı farkla Real Madrid'e yenilen Anadolu Efes'in koçu Ataman, kural ihlali gerekçesiyle maçın tekrarını talep etti.

6 Fenerbahçe'den bilgi sızmasına karşı önlem Aykut Kocaman'ın yardımcılarının dışarıya bilgi sızdırdığını iddia eden Ali Koç, böyle bir olayın yeniden yaşanmaması için bir takım önlemler aldı.

7 Trabzonspor evinde Konyaspor'a 3 attı Trabzonspor, Süper Lig'in 15.haftasında Konyaspor'u 3-0 mağlup etti ve galibiyet serisini 3'e çıkardı. Haftaya Beşiktaş'la karşılaşacak bordo-mavililer puanını 25'e yükselterek rakibini yakaladı.

8 Ahmet Kavalcı: Tolgay'ı özür dilemeden affetmeyiz Beşiktaş Futbol A Takımından Sorumlu Yöneticisi Ahmet Kavalcı, kadro dışı olan Tolgay Arslan'ın özür dilemeden affedilmeyeceğini ifade etti.

9 Fransa Ligue 1'de 6 maç ertelendi Fransa'da Sarı Yeleklilerin başlattığı protesto eylemleri nedeniyle Ligue 1'de oynanması gereken 6 karşılaşma ertelendi.