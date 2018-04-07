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Trabzonspor evinde Kayserispor'a 4 attı

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında Abdülkadir Ömür'ün yıldızlaştığı mücadelede Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Trabzonspor evinde Kayserispor'a 4 attı
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Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor'u konuk etti. Bordo-mavili ekip evinde 4-0 gibi net bir skorla sahadan galip ayrıldı.

ABDÜLKADİR ÖNE ÇIKAN İSİM OLDU

Mücadelede gol perdesini açan Abdülkadir, attığı golün yanı sıra oynadığı futbolla ve yaptığı asistle maçta öne çıkan isim oldu. Trabzonspor'un diğer gollerini Burak Yılmaz(2) ve Yusuf Yazıcı attı.

KAYSERİ BU HAFTA DA FARK YEDİ

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye 5-0 yenilen Kayserispor bu hafta da Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 45'e çıkardı. Kayserispor ise 41 puanda kaldı.

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