Trabzonspor, evinde Malatya'yı yendi

Geçtiğimiz hafta Akhisar'ı 3 golle geçen Trabzonspor Evkur Yeni Malatya'ya da 4 golle mağlup etti.
YUSUF'TAN 2 GOL, BURAK'TAN 1 GOL, 1 ASİST
Bordo Mavililer ilk yarısı 1-1 sona eren maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 kazanmayı başardı.
Trabzonspor'un özellikle ikinci yarıda üstün oynadığı maçta galibiyetiş getiren golleri Burak Yılmaz penaltıdan, Yusuf Yazıcı(2)ve Onazi kaydetti. Evkur Yeni Malatyaspor'un tek golünü ise Khalid Boutaib attı.
Trabzonspor bu galibiyetin ardından puanını 42'ye yükseltirken, Evkur Yeni Malatyaspor 34 puanda kaldı.