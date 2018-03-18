Trabzonspor, evinde Malatya'yı yendi

Galatasaray idmanında bir taraftar 6 işareti yaptı

Galatasaray taraftarı çıldırdı kontrolü yine bir kadın sağladı

Spor yazarı Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe, G.Saray'a Kadıköy'de uzun süredir yenilmiyor ama şampiyon da olamıyor." dedi.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 0-0 berabere kaldığı maç sonrası sosyal medyada birçok caps paylaşıldı. İşte sizler için derlediklerimiz...

Ülker Stadı'nda maç sonu karşılaşmanın tekrarını izleyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Soldado'nun pozisyonu için, "Böyle sahtekarlık olmaz" yorumunda bulundu.

Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray'da maç sonu sevinç hakimdi. Gomis, takım otobüsünde yapılan tezahüratları sosyal medya hesabından paylaştı.

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena, "Yeteri kadar süre alamıyorum ama yine de takımda kalacağım." dedi.

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup etti. Yusuf Yazıcı'nın 2 gol attığı maçta, Burak Yılmaz 1 gol 1 asistle oynadı.

Başakşehir taraftarları, Beşiktaş maçı öncesi yaptıkları koreografiyle hem 18 Mart Çanakkale Deniz zaferimizi hem de Afrin'i unutmadı.

1 Tolga'nın kaçırdığı gole Hasan Şaş'ın tepkisi Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldığı maça Tolga Ciğerci'nin son dakikada kaçırdığı gol damga vurdu.

2 İngilizler'den Cenk Tosun'a 'Türk lokumu' benzetmesi İngiliz basını, Stoke City'ye 2 gol atarak takımına 3 puanı getiren Cenk Tosun'u manşetlerine taşıdı.

3 Rıdvan Dilmen: G.Saray'a yenilmedin ama şampiyonluk gitti Spor yazarı Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe, G.Saray'a Kadıköy'de uzun süredir yenilmiyor ama şampiyon da olamıyor." dedi.

4 Mustafa Cengiz: Soldado'nun yaptığı sahtekarlık Ülker Stadı'nda maç sonu karşılaşmanın tekrarını izleyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Soldado'nun pozisyonu için, "Böyle sahtekarlık olmaz" yorumunda bulundu.

5 F.Bahçe beraberliğine sevinen G.Saraylı futbolcular Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray'da maç sonu sevinç hakimdi. Gomis, takım otobüsünde yapılan tezahüratları sosyal medya hesabından paylaştı.

6 Kadıköy'de yanlış anons sonrası koreografi yarım kaldı Fenerbahçe taraftarları derbi maçı öncesi tribünde bir koreografi gerçekleştirdi. Ancak koreografi öncesi yanlış anlaşılan anons bir aksiliğe neden oldu.

7 Rıdvan Dilmen: Bülent Yıldırım artık emekliye ayrılsın Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi Bülent Yıldırım'ı eleştiren Rıdvan Dilmen, "Artık emekliye ayrılsın" dedi.

8 Valbuena: Fenerbahçe'de kalacağım Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena, "Yeteri kadar süre alamıyorum ama yine de takımda kalacağım." dedi.

9 Başakşehir-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.