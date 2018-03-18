Ensonhaber.com'a dön

Trabzonspor, evinde Malatya'yı yendi

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup etti. Yusuf Yazıcı'nın 2 gol attığı maçta, Burak Yılmaz 1 gol 1 asistle oynadı.

Trabzonspor, evinde Malatya'yı yendi
Yorum Yap

Geçtiğimiz hafta Akhisar'ı 3 golle geçen Trabzonspor Evkur Yeni Malatya'ya da 4 golle mağlup etti.

YUSUF'TAN 2 GOL, BURAK'TAN 1 GOL, 1 ASİST

Bordo Mavililer ilk yarısı 1-1 sona eren maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 kazanmayı başardı.

Trabzonspor'un özellikle ikinci yarıda üstün oynadığı maçta galibiyetiş getiren golleri Burak Yılmaz penaltıdan, Yusuf Yazıcı(2)ve Onazi kaydetti. Evkur Yeni Malatyaspor'un tek golünü ise Khalid Boutaib attı.

Trabzonspor bu galibiyetin ardından puanını 42'ye yükseltirken, Evkur Yeni Malatyaspor 34 puanda kaldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM