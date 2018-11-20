F.Bahçe'de sakatların son durumu

Fenerbahçe’de kadro istikrarına cezalılardan sonra sakatlardan da bir darbe geldi.

Soldado ve Jailson’un Galatasaray derbisi sonrasında gelen cezalarla eli kolu bağlanan sarı-lacivertli ekipte son olarak Alper ve Şener de sakatlar kervanına katıldı. Bu ikilin Trabzonspor maçında forma giymelerinin zor olduğu bildirilirken, Kasımpaşa maçına yetiştirilecekleri açıklandı.

MEHMET TOPAL DÖNÜYOR

Takıma sezon başında sakat katılan Tolga Ciğerci’nin tedavisi sürerken, fıtık ameliyatı olan Mehmet Topal’ın, Alanyaspor maçının son dakikalarında formasına kavuşması teknik heyeti sevindirdi.

EKİCİ BELİRSİZ

Mehmet Ekici'nin durumu ise belirsiz... Takımla çalışmalara başlyan gurbetçi futbolcunun Trabzon maçı kadrosuna alınıp alınmayacağının kararını Koeman verecek. Mehmet çalışmalarda oldukça istekli.

TRABZONSPOR'DA YUSUF BELİRSİZ

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak ile Burak Yılmaz dev karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlığı nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyen Yusuf Yazıcı'nın durumu ise belirsiz.