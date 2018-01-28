Derbide kazanan çıkmadı

Karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, konuk takım önemli pozisyonları yakalayan taraftı.

İLK YARIDA GOL OLMADI

16. dakikada İsmail Köybaşı'nın soldan kullandığı serbest atışta, Pereira'nın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı ön çizgisi yakınındaki Alper Potuk'un önüne düştü. Alper'in şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak, meşin yuvarlağı kontrol etti.

43. dakikada Fenerbahçe, net bir pozisyonu gole çeviremedi. Aatıf'ın pasında, Alper Potuk topu İsmail Köybaşı'na aktardı. Bu futbolcunun kaleci Onur Recep Kıvrak ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Onur yatarak tehlikeyi uzaklaştırdı. İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve taraflar devreye beraberlikle girdi.

BURAK YILMAZ SAHNEYE ÇIKTI

Fenerbahçe, 2. yarıya golle başlıyordu. 48. dakikada orta sahada kullanılan serbest vuruşta İsmail ortaladı, mehmet Topal kafayla topu köşeye bıraktı ama Onur müthiş bir reaksiyonla gole izin vermedi.

Ancak golü bulan ev sahibi Trabzonspor oldu. 58. dakikada Abdülkadir'in ortasında Burak Yılmaz defansın arkasına sarkıp kafayla topu ağlara gönderdi. Bu gol bordo mavili takımın sahasında Fenerbahöe'ye karşı 5.5 yıl sonra bulduğu ilk gol oldu. O golü de Süper Final'de 3-1 Fenerbahçe'nin kazandığı maçta Burak atmıştı.

CEVAP JOSEF'TEN GELDİ

Fenerbahçe'nin beraberlik golü 84. dakikada Josef'ten geldi. Valbuena'nın ortasında Josef kafayla skoru 1-1'e getirdi.

Sarı -sacivertliler böylece ligdeki son 7 golünün 5'ini duran toptan atmış oldu. Karşılaşma da bu gollerle 1-1 sona erdi. Böylece Fenerbahçe haftayı 37 puanla tamamladı. Trabzonspor ise 31 puanda.