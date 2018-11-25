Trabzonspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR

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İlk yarı sonucu: Trabzonspor 0-0 Fenerbahçe

40' İlk yarıda son bölüme girilirken ev sahibi Trabzonspor daha etkili bir oyun sergiledi. Fenerbahçe'nin bu dakikaya kadar isabetli şutu yok.

34' Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda top sağ direğin yanından auta gitti.

26' Trabzonspor, Rodallega ile penaltı atışından yararlanamadı.

10' Trabzonspor gole yaklaştı. Nwakaeme'nin ceza alanı ön çizgisinden plase vuruşu yandan dışarı gitti

8' Trabzonspor etkili geldi. Yusuf Yazıcı'nın uzaktan şutu, az farkla üstten dışarı gitti.

5' Mücadeleye iki takım da oldukça istekli başladı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Ligin son 4 haftasında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyete hasret kalan bordo-mavililer, Fenerbahçe karşısında kazanarak hem kötü gidişatına "dur" demek hem de moral bulmak istiyor.

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 18 maçlık galibiyet özlemini de sonlandırmayı hedefliyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Zargo Toure, Hüseyin, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Nwankaeme, Rodallega

Fenerbahçe: Harun, Isla, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Andre Ayew, Valbuena, Frey, Slimani