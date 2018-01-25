Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin 11'leri netleşiyor

Süper Lig'in 19. haftası zorlu Trabzonspor-Fenerbahçe maçına sahne olacak. Sarı-lacivertli ekip son yıllarda deplasmanda yakaladığı kazanma serisini sürdürmek isterken, son 2 haftayı beraberlikle geçen Karadeniz ekibi ise kazanarak zirve yarışında iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Derbi mücadelesi öncesinde iki takımın da sakat ve cezalı oyuncuları bulunuyor. Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Castillo ile sarı kart cezalısı olan NDoye ve Hubocan sarı-lacivertli ekibe karşı forma giyemeyecek.

Rıza Çalımbay'ın Fenerbahçe karşısındaki en büyük kozu Sosa ve Burak Yılmaz olacak. Öte yandan hafif sakatlığı bulunan Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçında sahadaki yerini alacak.





Fenerbahçe cephesinde ise sakatlıklar Aykut Kocaman'ı düşündürüyor. Son olarak Giuliano'nun sakatlanmasıyla sarı-lacivertli ekipte Janssen, Neto ve Şener Özbayraklı Trabzon maçını kaçıracak.

VALBUENA'NIN YERİNE ALPER POTUK

Giuliano'nun yokluğunda Valbuena'yı hamle oyuncusu olarak kullanmayı hedefleyen Kocaman, Alper Potuk'a ilk 11'de şans verecek. Fizik olarak güçlü bir takım sahaya sürmeyi hedefleyen tecrübeli teknik adam Soldado'nun yerine yine Fernandao'yu ileride oynatacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onur, Novak, Durica, Uğur, Pereira, Okay, Kucka , Yusuf, Abdülkadir, Sosa, Burak

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skertel, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Alper, Dirar, Aatıf, Fernandao

Trabzonspor ve F.Bahçe'de sakat futbolcular