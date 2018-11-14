Trabzonspor-Fenerbahçe maçı biletleri satışta

Sezon başında kadroya alınmayan Kameni'ye ikinci yarıda şans vermeyi planlayan Fenerbahçe yönetimi, Volkan'ı ise affetmeyi ise düşünmüyor.

İslam Slimani: Fenerbahçe'de çok baskı var

İngiltere Kadınlar Ligi'nde Manchester City-Reading maçında bozuk parasını unutun hakem McNamara, yazı tura yapmak yerine kağıt-taş-makas oyununu kullanınca 21 gün ceza aldı.

İsmail Kartal, 2014-2015 sezonunun incelenmesi gerektiğini söyledi. 57 yaşındaki teknik adam, "Ama adalet bir gün tecelli edecek" dedi.

Mehmet Demirkol, Fatih Terim'in hakeme herhangi bir fiziki müdahale yapmadığını ve verilen 10 maçlık cezanın mantıksız olduğunu söyledi.

Süheyl Batum, sarı-lacivertli takımın geçmişte FETÖ ile bağlantısı olduğunu sonradan ise Atatürkçü düşünceyle hareket ettiğini söyledi. Fenerbahçe Kulübü ise Batum'a dert bir yanıt verdi.

1 Mustafa Cengiz'den TFF'ye ve F.Bahçe'ye sert sözler Olaylı derbi sonrası verilen ağır cezalar hakkında açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz'in konuşması elektrik kesintisi nedeniyle sık sık yarıda kaldı.

2 Fikret Orman: Onlar gerçek Beşiktaşlı değil Fikret Orman, Sivasspor maçında "Paralar nerede" diye tezahüratlar yapanların gerçek Beşiktaşlı olmadığını ifade etti.

3 Mehmet Demirkol: Terim'e verilen ceza ağır Mehmet Demirkol, Fatih Terim'in hakeme herhangi bir fiziki müdahale yapmadığını ve verilen 10 maçlık cezanın mantıksız olduğunu söyledi.

4 Fenerbahçe'de Kameni takıma dönüyor Sezon başında kadroya alınmayan Kameni'ye ikinci yarıda şans vermeyi planlayan Fenerbahçe yönetimi, Volkan'ı ise affetmeyi ise düşünmüyor.

5 Bayern Münih, Zidane'a teklif yapacak Real Madrid'le 3 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra istifa eden Zidane'ın Bayern Münih'le anlaşacağı ifade edildi.

6 İslam Slimani: Fenerbahçe'de çok baskı var Kaçırdığı gollerin ardından strese girdiği söyleyen İslam Slimani, "Fenerbahçe'deki baskı hiçbir yerde yok" dedi.

7 Parayı unutan hakeme 21 gün ceza İngiltere Kadınlar Ligi'nde Manchester City-Reading maçında bozuk parasını unutun hakem McNamara, yazı tura yapmak yerine kağıt-taş-makas oyununu kullanınca 21 gün ceza aldı.

8 İsmail Kartal: Galatasaray'ın son 10 maçı incelenmeli İsmail Kartal, 2014-2015 sezonunun incelenmesi gerektiğini söyledi. 57 yaşındaki teknik adam, "Ama adalet bir gün tecelli edecek" dedi.

9 Tolgay-Burak takası gündemde Beşiktaş yönetimi, kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ı transfer etmek için bordo-mavili yönetime Tolgay Arslan'ı önerme kararı aldı.