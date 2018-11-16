Trabzonspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Enes Kanter tepetaklak oldu

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1 Milli güreşçi Buse Tosun Dünya Şampiyonu 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda mücadele eden Buse Tosun, Rumen rakibi Alexandra Nicoleta Anghel'i 10-0 yenerek altın madalya kazandı.

2 Mısır, Salah'ın son dakika golüyle kazandı Mısır Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Mohamed Salah, Tunus ile karşılaştıkları mücadelede ülkesine galibiyeti getiren golü son dakikada attı.

3 Lucescu: Takıma forvet bulamadım Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Uluslar Ligi'nde oynanacak İsveç maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi ve forvet bulamamaktan dolayı sitem etti.

4 Fenerbahçe Andre Ayew'i yeniden kiralayacak Fenerbahçe Yönetimi, attığı 3 golle ligde takımın en skorer ismi olan Ganalı futbolcu Andre Ayew'i önümüzdeki sezon da kiralamak istiyor.

5 Babel ayrılık planı Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ryan Babel, siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

6 Feghouli: 5 dakikalık oyuncu değilim Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Feghouli, France Football'a verdiği röportajda, "Ben 2 veya 5 dakikalık oyuncu değilim" dedi.

7 Su şişesinin üzerine taktik yazan kaleci İngiltere'yle ABD arasında dün akşam oynanan hazırlık mücadelesinden önce, su şişesinin üzerine taktik yazan İngiliz kaleci Pickford'un bu hareketi görenleri hayrete düşürdü.

8 Galatasaray'ın sakatlık belası devam ediyor Galatasaray'ın U21 ile oynadığı hazırlık maçında Sinan Gümüş sağ üst arka adalesinden sakatlandı.

9 Kadro dışı kalan futbolcuların son durumu Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel'in affedilmesi şimdilik gündemde değil. Dirar, Ozan ve Aatıf'ın ise devre arasında gönderileceği öğrenildi.