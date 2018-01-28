Trabzonspor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Haftanın en kritik maçı geldi çattı...
İkinci yarıya Konyaspor beraberliğiyle başlayan Trabzonspor, sahasında geçtiğimiz hafta son dakika golüyle kazanan Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Medical Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
TRABZON SAHASINDA 8 YILDIR KAZANAMIYOR
Son olarak rakibini 2010 yılında 3-2 mağlup eden bordo-mavililerde hedef 8 yıllık hasrete son vermek.
Sarı-lacivertliler ise, rakiplerinin kazandığı haftada Trabzon'dan 3 puanla dönerek şampiyonluk yarışına devam etmek istiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor
Onur
Pereira
Uğur
Durica
Kamil Ahmet
Onazi
Okay
Abdülkadir
Yusuf
Olcay
Burak
Fenerbahçe
Volkan
Isla
Neustadter
Mehmet Topal
İsmail
Souza
Oğuz Kağan
Dirar
Valbuena
Aatıf
Fernandao