Trabzonspor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Maaşını alamadığı için Kayseri'ye gitmediği iddia edilen Bafetimbi Gomis, çıkan haberleri sert bir dille yalanladı.

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Aziz Yıldırım Trabzon'da

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, takıma destek olmak için 3 Temmuz'dan bu yana ilk defa Trabzon'a gitti.