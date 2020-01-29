Trabzonspor - Fenerbahçe maçına Ali Palabıyık atandı

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 20. hafta maçları 31 Ocak ile 1, 2 ve 3 Şubat'ta oynanacak.

ZORLU DERBİ ALİ PALABIYIK'IN

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede 1 maçı eksik 35 puanlı Trabzonspor, 37 puanla ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, haftanın en zorlu karşılaşması için Ali Palabıyık'ı görevlendirdi.

Ali Palabıyık, iki takım arasında oynanan son 7 maçın 4'ünde düdük çaldı. Palabıyık'ın yönettiği 4 maçtan 3'ü berabere biterken, 1'inde sarı-lacivertli ekip sahadan galibiyetle ayrıldı. Ali Palabıyık, Kadıköy'de bu sezon oynanan maçın da VAR hakemiydi.

Öte yandan sosyal medyada yapılan yorumlarda, hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor taraftarları hakem atamasından memnun olmadıklarını dile getiriyor.

Haftanın hakemleri:

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin 20. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

31 Ocak 2020

20.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

1 Şubat 2020

14.00 Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya

17.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş : Ümit Öztürk

20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık VAR hakemi: Yaşar Kemal Uğurlu AVAR hakemi: Kadir Sağlam

2 Şubat 2020

13.30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

16.00 Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

16.00 Aytemiz Alanyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray - Hes Kablu Kayserispor : Zorbay Küçük

3 Şubat 2020

20.00 Yukatep Denizlispor - Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu