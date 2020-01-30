Trabzonspor-Fenerbahçe maçına doğru

Süper Lig'de haftanın maçı, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak.

Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak olan kritik karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu mücadele öncesi her iki takımda da önemli eksikler bulunuyor.

NWAKAEME CEZALI

Ev sahibi Trabzonspor'da deprem nedeniyle Yeni Malatyaspor maçı ertelendiği için cezası bu maça sarkan Nwakaeme, derbide forma giyemeyecek. Ayrıca yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür de bu karşılaşmada oynayamayacak.

HASAN ALİ YİNE YOK

Konuk ekip Fenerbahçe'de ise ayak tabanında ödem ve yırtık oluşan Hasan Ali Kaldırım, kadroda yer almayacak. Ayrıca henüz lisansı çıkarılamayan Falette de maçı tribünden izleyecek.

GÖZLER SÖRLOTH VE VEDAT'TA

Öte yandan, her iki takımın da bu maçta en büyük kozu golcüleri olacak. 15 golü bulunan Sörloth ile 12 kez rakip fileleri havalandıran Vedat Muriç, hem 3 puan hem de krallık yarışı için gol arayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Hüseyin T., Kamil Ahmet, Ndiaye, Obi Mikel, Yusuf Sarı, Sosa, Ekuban, Sörloth



Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan, Tolga Ciğerci, Rodrigues, Kruse, Vedat Muriç