Trabzonspor ile Fenerbahçe Doğuş arasında Trabzon'da oynanan basket maçında gergin anlar yaşandı.
PANKART AÇILDI
Maç başlamadan iki anonsun yapıldığı kritik mücadelede Trabzonspor taraftarının açtığı, "Şikecisiniz, hırsızsınız, ahlaksızsınız" pankartı dikkatlerden kaçmadı.
Fenerbahçe taraftarının büyük tepki gösterdiği pankart, kısa bir süre sonra asıldığı yerden kaldırıldı.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında olay çıktı - İZLE
BASKETÇİLER ARASINDA GERGİNLİK YAŞADI
İlerleyen dakikalarda ise basketbolcular arasında gerginlik çıktı ve mücadelenin hakemleri karşılaşmayı durdurdu.