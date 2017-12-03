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Trabzonspor-Fenerbahçe maçında olay çıktı

Trabzonspor ile Fenerbahçe Doğuş arasında Trabzon'da oynanan basket maçında açılan pankart olayların çıkmasına neden oldu.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında olay çıktı
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Trabzonspor ile Fenerbahçe Doğuş arasında Trabzon'da oynanan basket maçında gergin anlar yaşandı.

PANKART AÇILDI

Maç başlamadan iki anonsun yapıldığı kritik mücadelede Trabzonspor taraftarının açtığı, "Şikecisiniz, hırsızsınız, ahlaksızsınız" pankartı dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe taraftarının büyük tepki gösterdiği pankart, kısa bir süre sonra asıldığı yerden kaldırıldı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında olay çıktı - İZLE

BASKETÇİLER ARASINDA GERGİNLİK YAŞADI

İlerleyen dakikalarda ise basketbolcular arasında gerginlik çıktı ve mücadelenin hakemleri karşılaşmayı durdurdu.

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