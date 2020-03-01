Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçını yönetecek hakemler belli oldu.
Kupadaki derbinin hakemi, Yaşar Kemal Uğurlu oldu.
TRABZON'UN, G.SARAY VE F.BAHÇE MAÇLARINDA VAR HAKEMİYDİ
Trabzonspor - Fenerbahçe maçın atanan Yaşar Kemal Uğurlu, 1 Şubat'ta oynanan ve Trabzonspor'un 2-1 kazandığı Fenerbahçe maçında VAR hakemliği yapmıştı.
Ayrıca, Trabzonspor'un Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçta da yine VAR görevine atanmıştı.
İşte MHK tarafından belirlenen hakem kadroları:
3 Mart 2020 Salı, 20.30
Trabzonspor - Fenerbahçe
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu
Yardımcıları: Erdinç Sezertam, Serkan Çimen
VAR: Fırat Aydınus
AVAR: Bahattin Duran
4 Mart Çarşamba,
20.30 Antalyaspor - Alanyaspor
Hakem: Alper Ulusoy
Yardımcıları: Cevdet Kömürcüoğlu
VAR: Ali Palabıyık
AVAR: Serkan Olguncan