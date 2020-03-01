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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

Trabzonspor-Fenerbahçe arasında oynanacak Türkiye Kupası yarı final ilk maçını, Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

| Haber Merkezi
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçını yönetecek hakemler belli oldu.

Kupadaki derbinin hakemi, Yaşar Kemal Uğurlu oldu. 

TRABZON'UN, G.SARAY VE F.BAHÇE MAÇLARINDA VAR HAKEMİYDİ

Trabzonspor - Fenerbahçe maçın atanan Yaşar Kemal Uğurlu, 1 Şubat'ta oynanan ve Trabzonspor'un 2-1 kazandığı Fenerbahçe maçında VAR hakemliği yapmıştı.

Ayrıca, Trabzonspor'un Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçta da yine VAR görevine atanmıştı.

İşte MHK tarafından belirlenen hakem kadroları:

3 Mart 2020 Salı, 20.30

Trabzonspor - Fenerbahçe

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu

Yardımcıları: Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

VAR: Fırat Aydınus

AVAR: Bahattin Duran

4 Mart Çarşamba,

20.30 Antalyaspor - Alanyaspor

Hakem: Alper Ulusoy

Yardımcıları: Cevdet Kömürcüoğlu

VAR: Ali Palabıyık 

AVAR: Serkan Olguncan


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