Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Süper Lig'de sonucu en çok merak edilen maç geldi çattı. Fenerbahçe, 20. hafta karşılaşmasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Mücadele Beinsports'tan naklen yayınlanacak.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları sürüyor. Ayrıca Nwakaeme de kart cezası nedeniyle kadroda yok.

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan,Novak, Hüseyin, Campi, Pereira, Obi Mikel, Ndiaye, Sosa, Ekuban, Yusuf, Sörloth

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan, Kruse, Tolga, Rodrigues, Muriqi