Trabzonspor-Fenerbahçe -CANLI SKOR

15' Altay şimdi ayağa kalktı, oyuna devam edebilecek.

15' Fenerbahçe'de kaleci Altay kullanılan serbest vuruşun ardından Muriqi ile çarpışıp bir kez daha sakatlık geçiriyor.

14' Trabzonspor sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

13' Trabzonspor'un bu dakikalarda şiddetli bir ön alan baskısı var.

12' Oyun sık sık durduğu için bir türlü ritim kazanamadı.

11' Falette için saha kenarına ambulans istendi. Tolgay, Falette'nin yerine oyunda.

10' Sosa ile çarpışan Falette oyuna devam edemiyor.

6' Sosa ve Falette çarpıştı, iki oyuncu da yerden kalkamadı. Oyun bir kez daha durmuş durumda.

6' Bu dakika içinde Mehmet Ekici ve Kruse kanat değiştirdiler.

5' Altay'ın önemli bir sorunu yok, oyuna devam edebilecek.

4' Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunu kaleci Altay yumrukladı, maçın hakemi öncesinde Sörloth'un Altay'a faul yaptığına karar verdi.

3' Ceza sahasının dışında topu bir anda önünde bulan Sosa'nın gelişine vuruşunu kaleci Altay parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

3' Fenerbahçe'de Gustavo'nun yanında Tolga oynarken, sol kanattaysa Mehmet Ekici görülüyor.

2' Maça ev sahibi Trabzonspor topa sahip olarak başladı.

1' Maç başladı

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İLK 11'LER



Trabzonspor: Erce, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.



Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Falette, Deniz, Gustavo, Ozan, Tolga, Mehmet Ekici, Kruse, Vedat Muriç