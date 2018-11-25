Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Medical Park Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE MORAL BULMAK İSTİYOR

Ligin son 4 haftasında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyete hasret kalan bordo-mavililer, Fenerbahçe karşısında kazanarak hem kötü gidişatına "dur" demek hem de moral bulmak istiyor.

TRABZONSPOR HASRETE SON VERMENİN PEŞİNDE

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 18 maçlık galibiyet özlemini de sonlandırmayı hedefliyor. Fenerbahçe'yi en son 2010-2011 sezonunun 2. haftasında sahasında 3-2'lik sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra 17'si Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı 18 resmi maçın 10'unu kaybetti, 8'inde berabere kalarak, galip gelemedi.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Toure, Mustafa, Novak, Onazi, Sosa, Abdülakdir, Yusuf, Amiri, Rodallega

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Ayew, M.Topal, Eljif, Valbuena, Frey, Slimani