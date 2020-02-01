Trabzonspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de sonucu en çok merak edilen maç geldi çattı.
Fenerbahçe, 20. hafta karşılaşmasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele Beinsports'tan naklen yayınlanacak.
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları sürüyor. Ayrıca Nwakaeme de kart cezası nedeniyle kadroda yok.
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor
Uğurcan Çakır
Pereira
Hüseyin Türkmen
Campi
Novak
Sosa
Mikel
Ndiaye
Yusuf Sarı
Sturridge
Sörloth
Fenerbahçe
Altay Bayındır
Mauricio Isla
Serdar Aziz
Jailson
Nabil Dirar
Luiz Gustavo
Ozan Tufan
Tolga Ciğerci
Max Kruse
Garry Rodrigues
Vedat Muric