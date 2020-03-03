Trabzonspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Türkiye Kupası'nda erken final heyecanı...
Trabzonspor, yarı final ilk maçında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele ATV'den canlı olarak yayınlanacak.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Trabzonspor'da Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı ve Joao Pereira'nın sakatlıkları devam ediyor. Obi Mikel kırmızı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de Garry Rodriguez ve Emre Belözoğlu sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor
Uğurcan Çakır
Kamil Ahmet Çörekçi
Costa
Campi
Novak
Abdulkadir Parmak
Sosa
Ndiaye
Nwakaeme
Ekuban
Sörloth
Fenerbahçe
Altay
Isla
Serdar Aziz
Jailson
Hasan Ali
Luis Gustavo
Ozan Tufan
Dirar
Kruse
Deniz
Vedat Muriqi
ERSUN YANAL'IN SON MAÇI
Öte yandan Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi Trabzonspor maçıyla kapanacak.
Görevinden istifa eden deneyimli teknik adam, bu akşam sarı-lacivertli takımdaki son maçına çıkacak.