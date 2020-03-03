Ozan Tufan'ın TT olan videosu: Böyle bir şey olabilir mi

1 Aykut Kocaman: Sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağım Konyaspor'dan ayrılan Aykut Kocaman'ın adı bir kez daha F.Bahçe ile anılmaya başlandı. Ancak tecrübeli teknik adam, birkaç hafta önce "Kesinlikle bu sezon başka bir takım çalıştırmayacağım" demişti.

2 UEFA Uluslar Ligi'nde kuralar bu akşam çekiliyor UEFA Uluslar Ligi kuraları, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da çekilecek. A Milli Takımımız, B Ligi'nin 3. torbasında yer alıyor.

3 Trabzonspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

4 Ünal Karaman Rize'ye gitti Çaykur Rizespor ile prensipte anlaşan Ünal Karaman, sözleşmeyi imzalamak üzere Rize'ye ulaştı.

5 Başakşehir Gaziantep'i yenerek lider oldu Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir, Gaziantep'i 3-1 mağlup ederek üst üste 3'üncü galibiyetini aldı ve liderlik koltuğunu geri aldı.

6 P. Cisse: Müslüman bir ülkede yaşadığım için mutluyum Alanyasporlu Papiss Cisse, kariyeri ve Türkiye'deki hayatıyla ilgili konuştu. Cisse, "Sokakta yürürken etrafımda aynı dine mensup kişilerin olması beni mutlu ediyor" dedi.

7 G.Saray'da Ömer Bayram ve Mariano'dan harika performans Sarı-kırmızılılarda Mariano ve Ömer Bayram, ligin ikinci yarısında yaptıkları asistlerle adeta yeniden doğdu. Cimbom, bu iki ismin gol pası verdiği tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldı.

8 Boyd: Ayrılmayacağım Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden Tyler Boyd, siyah-beyazlı kulüpteki geleceğiyle ilgili, "Beşiktaş'a katkı sağlama hayalim devam ediyor" dedi.

9 Ersun Yanal'dan Ali Koç'a: Önünüzü açıyorum Fenerbahçe'de, Ersun Yanal dönemi de bitti. Tecrübeli hoca, başkan Ali Koç’la görüşerek “Benim psikolojim artık kaldırmıyor, para da istemiyorum” dedi. Ali Koç da bu ayrılığa onay verdi.