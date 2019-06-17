Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'ü KAP'a bildirdi

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, bonservisi elinde bulunan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Fıratcan Üzüm'ü transfer ettiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulüp, genç futbolcu için imza töreni düzenledi. Törende, Trabzonspor yönetiminden Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu yer aldı.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Yapılan açıklamada 20 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Yapılan sağlık kontrolünün ardından kendisi için düzenlenen imza törenine katılan Fıratcan Üzüm çok mutlu olduğunu belirterek, "Burada olmak heyecan verici. Böyle bir camiada bulunduğum için gururluyum. Trabzonspor Kulübü'nün özellikle gençlere bakış açısı gelmemde çok etkili oldu. Kulübümün bana duyduğu güveni boşa çıkarmayıp sahada elimden gelenin en iyisi yapacağım. Taraftarlarımıza layık olmaya çalışacağım" dedi.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Fıratcan Üzüm ile opsiyon hakkı şirketimize ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Oyuncuya 2019-20 futbol sezonu için 340 bin TL garanti ücret ödenecek."