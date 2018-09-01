Trabzonspor-Galatasaray - CANLI SKOR

40 yaşında futbola geri dönen Ahmet Dursun, Tokatspor'la sözleşme imzaladı. Tecrübeli futbolcu aynı zamanda takımın sportif direktörülüğünü de yapacak.

Ahmet Dursun hem futbolcu hem de sportif direktör

Fatih Terim, "Lokum gibi grup" yorumlarına tepki gösterdi. Oyuncularına uyarılarda bulunan tecrübeli teknik adam, "İşinizi ciddiye almazsanız bedelini çok ağır öderiz" dedi.

Bu sezon Avrupa'da bonservisine en çok ücret ödenen isim Cristiano Ronaldo oldu. İşte transfer sezonunun en pahalı futbolcuları...

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi finalinde 2 hatalı gol yiyen Loris Karius'un yerine, 75 milyon euro vererek aldığı Alisson Becker de lig maçında skandal bir gol yedi.

Karius'un yerine alınan Alisson Becker hatalı gol yedi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında iki kez öne geçtiği maçta Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu ve üst üste 3. yenilgisini aldı.

Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından konuk ekibin üç futbolcusunun sevinci tribünlerin tepkisini çekti. Volkan Demirel ve Alper Potuk sahaya girerek oyunculara müdahale etti.

1 Eskişehirspor lisans çıkartamadı Transfer dönemi sona erdi. Büyük bekleyişte olan Eskişehirspor, alacaklarından imza alamadı ve transfer ettiği futbolculara lisans çıkartamadı.

2 İstenmeyen futbolcular yine elde kaldı Türkiye'de transfer dönemi dün gece sona erdi. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de yıllardır beklentileri karşılayamayan isimler yine takım bulamadı.

3 Karius'un yerine alınan Alisson Becker hatalı gol yedi Liverpool'un Şampiyonlar Ligi finalinde 2 hatalı gol yiyen Loris Karius'un yerine, 75 milyon euro vererek aldığı Alisson Becker de lig maçında skandal bir gol yedi.

4 Burak Yılmaz transferinin yatma nedeni Vagner Love'ın Galatasaray'a gidememesi, Burak Yılmaz transferini de etkiledi. Trabzonspor'un bonservis bedelini pazartesi günü peşin olarak verilmesini istemesi de ipleri tamamen kopardı.

5 Ahmet Dursun hem futbolcu hem de sportif direktör 40 yaşında futbola geri dönen Ahmet Dursun, Tokatspor'la sözleşme imzaladı. Tecrübeli futbolcu aynı zamanda takımın sportif direktörülüğünü de yapacak.

6 Usain Bolt ilk maçına çıktı Atletizm kariyerini noktaladıktan sonra Avustralya'nın Central Coast Mariners futbol takımıyla anlaşan Jamaikalı sprinter Usain Bolt, ilk kez sahaya çıktı.

7 Fenerbahçe, Kayserispor'a da yenildi Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında iki kez öne geçtiği maçta Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu ve üst üste 3. yenilgisini aldı.

8 Gomis'ten Atatürk paylaşımı Galatasaray'dan ayrılarak Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olan Gomis, Twitter'dan Atatürk fotoğrafı paylaşarak Türkiye ile bağını koparmadığını gösterdi.

9 Eski yıldızları kimse almadı Yaz transfer döneminde Sabri Sarıoğlu, Semih Şentürk, Volkan Şen ve Sercan Yıldırım gibi isimleri alan çıkmadı. Bu futbolcular ocak ayına kadar bireysel olarak çalışacak.