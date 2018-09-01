Trabzonspor-Galatasaray - CANLI SKOR

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50' Trabzonspor ikinci yarının ilk bölümde orta alanda paslaşarak oyunu konrtol altında tutmaya çalışıyor.
46' Mücadelede ikinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Trabzonspor 3-0 Galatasaray
45+3' GOL... Trabzonspor 3-0 Galatasaray (Nwkaeme)
38' Trabzonspor Belhanda'nın kırmızı kart görmesinin ardından rahat bir oyun oynuyor.
30' Kırmızı kart! Belhanda direkt kırmızı kart gördü.
25' GOL... Trabzonspor 2-0 Galatasaray (Nwakaeme)
21' Ahmet Çalık topla çıkmak isterken kaybetti. Rodallega'nın sert şutu Muslera'da kaldı.
15' Galatasaray, bu dakikalarda topla daha fazla oynayan takım. Trabzonspor golden sonra daha kontrollü oynuyor.
7' Trabzonspor çok etkili geldi. Pereira'nın ortasında Rodallega kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.
3' GOL... Trabzonspor 1-0 Galatasaray (Onazi)
1' Haftanın en krtik maçında ilk düdük çaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasının en kritik maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Galatasaray son iki sezondur galip gelemediği Trabzon deplasmanından 3 puan almak istiyor. Trabzonspor cehpesi ise bu seriyi devam ettirmeyi hedefliyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onur, Pereira, Mustafa Akbaş, Majid, Novak, Sosa, Onazi, Yusuf, Olcay, Tony, Hugo Rodallega
Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Maicon, Nagatomo, Emre, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Sinan, Eren