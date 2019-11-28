Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi sakatlık raporu

Şampiyonlar Ligi'nden elenen, UEFA Avrupa Ligi şansını ise mucizelere bırakan Galatasaray, gözünü Trabzonspor karşılaşmasına çevirdi.
Ligde son olarak Başakşehir'e yenilen sarı-kırmızılıların tek amacı, 3 puan alarak üst sıralara tırmanmak olacak.
BABEL CEZALI
Kadrosunda birçok sakat futbolcu bulunan Cimbom'da şu isimler maçta oynayamayacak:
Babel (cezalı-sakat)
Falcao (sakat)
Andone (sakat)
Luyindama (sezonu kapattı)
Şener Özbayraklı (sakat)
Emre Akbaba (lisansı ocakta çıkarılacak)
Avrupa defterini kapatan ev sahibi Trabzonspor'un hedefi ise belli.
Bordo-mavililer ezeli rakibini yener, Sivasspor ise puan kaybederse Karadeniz Fırtınası uzun bir aranın ardından liderliğe yükselmiş olacak.
STURRİDGE YİNE YOK
Kritik maç öncesi Trabzon ekibinde de önemli eksikler bulunuyor.
İşte sakat ve cezalı futbolcular listesi:
Sturridge (sakat)
Novak (sakat)
Abdulkadir Parmak (cezalı)
Abdulkadir Ömür (sakat)