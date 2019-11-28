Fatih Terim: Arda beni çok duygulandırdı

1 Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi sakatlık raporu Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi her iki takımda da birçok eksik futbolcu bulunuyor.

2 Galatasaray, Lemina'yı takımda tutmak istiyor Yaz transfer döneminde kiralanan Mario Lemina gösterdiği performansla teknik heyeti kendine hayran bıraktı. Yönetim, oyuncunun gelecek yıl da takımda kalması için harekete geçti.

3 Belçika basını: Diagne Galatasaray'a dönüyor Club Brugge'de kadro dışı bırakılan Diagne'nin, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti. Senegalli futbolcunun sarı-kırmızılı yönetimle görüştüğü öğrenildi.

4 Beşiktaş'ta gönderilecek isimler Beşiktaş devre arasında Enzo Roco, Muhayer Oktay, Orkan Çınar ve Lens'i göndererek ekonomik olarak nefes almayı planlıyor.

5 Almanların Mesut Özil pişmanlığı Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanlar tarafından ırkçı saldırıya uğrayan Mesut Özil ve İlkay Gündoğan hakkında konuştu.

6 Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. hafta maçları tamamlandı.

7 İbrahimovic'in İsveç'teki heykeline saldırı İsveçli futbolcu Zlatan İbrahimovic'in Malmö'ye dikilen heykeli, Hammarby'nin hisselerinin yarısını alması sonrasında ateşe verildi.

8 Clinton Mata: G.Saray'ın stat atmosferi gibisini görmedim Club Brugge'lu Clinton Mata, Galatasaray deplasmanındaki atmosferin çok zorlu olduğunu söyleyerek "Hiçbir oyuncu Galatasaray'ın stadında oynadıktan sonra rahat uyuyamaz" dedi.

9 Trabzonspor'dan Nazım Sangare atağı Ara transfer dönemi çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da hedef Antalyaspor'un sağ beki Nazım Sangare. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncu için ocakta Antalya ekibinin kapısı çalınacak.