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Trabzonspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.

| Haber Merkezi
Trabzonspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri
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Süper Lig'de haftanın en kritik karşılaşması geldi çattı... Ligde zor günler geçiren Galatasaray, derbilerde gösterdiği performansla alkış toplayan Trabzonspor'a konuk olacak.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Obi Mikel, Sosa, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, N'Zonzi, Belhanda, Ömer, Lemina, Feghouli, Adem 

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