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Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.

| Haber Merkezi
Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
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Süper Lig'de haftanın en kritik karşılaşması geldi çattı...

Ligde zor günler geçiren Galatasaray, derbilerde gösterdiği performansla alkış toplayan Trabzonspor'a konuk olacak.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor
Uğurcan
Pereira
Hüseyin
Campi
Kamil
Hosseini
Mikel
Sosa
Yusuf
Nwakaeme
Sörloth

Galatasaray
Muslera
Ahmet
Donk
Marcao
Mariano
Emre
Lemina
Seri
Feghouli
Ömer
Adem

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