Trabzonspor, galibiyete hasret

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu.

TRABZONSPOR 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Sezona 50. yılda şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci yarısında istediği sonuçları alamıyor. Son olarak Bursaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, 5 maçtır berabere kalıyor. Alınan bu beraberlikler bordo-mavilileri zirve yarışının gerisinde bıraktı.

TRABZON PENALTI KAÇIRDI

Ankara deplasmanına giden Trabzonspor, 82. dakikada penaltı kaçırdı. Yüksek tempoda geçen mücadelede iki takım da gol bulamadı ve karşılaşma başladığı gibi sona erdi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 33 yaptı. Gençlerbirliği ise 22 puana yükseldi.