Geçen sezon Süper Lig'in en iyi futbol oynayan ekiplerinin başında gelen bordo-mavili takım, çıkışını sürdürüyor.

ÇEKYA EKİBİNE KARŞI BÜYÜK ÜSTÜNLÜK KURDU

Ünal Karaman yönetiminde geçen sezonu 4. sırada bitiren Trabzonspor, ligin en dikkat çeken ve seyir zevki yüksek takımı olmuştu. Karadeniz temsilcisi, taraflı tarafsız her kesimden futbolseverin beğenisini toplamaya devam ediyor.

Dün akşam 2-2'lik ilk maçın rövanşına çıkan Trabzonspor, Sparta Prag'ı 2-1 yenerek adını play-off turuna yazdırdı.

Trabzonspor galibiyeti kolbastı oynayarak kutladı - İZLE

Yusuz Yazıcı'yı kaybetmesine rağmen yeni transferlerinin de uyumuyla geçen sezonki futboluna kaldığı yerden devam eden Ünal Karaman'ın öğrencileri, izleyenlere keyifli bir maç seyrettirdi.

Trabzonspor'un akıcı ve etkili oyunu sosyal medyada da gündem oldu.

Öte yandan bordo-mavili ekibin futbolcuları artık bir klasik haline gelen kolbastıyla zafer kutlaması yaptı.