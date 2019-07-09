Trabzonspor Gaston Campi ile anlaştı

1 Lewis Holtby İstanbul'da Alman futbolcu Lewis Holtby, Beşiktaş ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

2 Suriye, Kuzey Kore'ye 5 attı Suriye, International Cup'ta karşı karşıya geldiği Kuzey Kore'yi 5-2 mağlup etti.

3 Galatasaray Fernando'yu gönderip Mesa'yı alıyor İspanyol basını, Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Fernando ile Sevilla'dan Roque Mesa'nın takas edileceğini yazdı.

4 Muriç'e karşılık Rize'ye verilen futbolcular Rizespor'dan alınan Vedat Muriç'in maliyeti belli oldu. Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibine 3.5 milyon euronun yanı sıra 4 futbolcu verecek.

5 Genç futbolcularımıza teklif yağıyor 14 yabancı kuralı sonrası Avrupa'nın önemli kulüplerine futbolcu satmaya başlayan kulüplerimize teklifler gelmeye devam ediyor. Yusuf, Abdülkadir, Dorukhan ve Elif son dönemin en gözde isimleri.

6 Adriano'nun yerine Filipe Luis Adriano ile yollarını ayıran Beşiktaş, bonservisi elinde olan Brezilyalı Filipe Luis'i transfer ediyor.

7 Vedat Muriç: Sırplar evimizi bombaladı Fenerbahçe'ye transfer olan Muriç, Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Sarı-lacivertli ekibe imza atan Kosovalı futbolcunun, acıklı hayat hikayesi yeniden gündeme geldi.

8 Beşiktaş antrenmanında vinçli takip Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

9 Altay Bayındır Fenerbahçe'de Fenerbahçe Ankaragücü'nde forma giyen, kaleci Altay Bayındır'la 4 yıllık anlaşma sağladı.