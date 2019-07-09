Ensonhaber.com'a dön

Trabzonspor Gaston Campi ile anlaştı

Trabzonspor, Arjantinli stoper Gaston Campi ile her konuda anlaşma sağladı.

| Haber Merkezi
Yorum Yap

Trabzonspor Gaston Campi ile anlaştı

Trabzonspor, Arjantinli stoper Gaston Campi ile her konuda anlaşma sağladı.

Ayrıntılar gelecek...

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM