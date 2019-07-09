Trabzonspor Gaston Campi ile anlaştı

5Genç futbolcularımıza teklif yağıyor
14 yabancı kuralı sonrası Avrupa'nın önemli kulüplerine futbolcu satmaya başlayan kulüplerimize teklifler gelmeye devam ediyor. Yusuf, Abdülkadir, Dorukhan ve Elif son dönemin en gözde isimleri.
7Vedat Muriç: Sırplar evimizi bombaladı
Fenerbahçe'ye transfer olan Muriç, Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Sarı-lacivertli ekibe imza atan Kosovalı futbolcunun, acıklı hayat hikayesi yeniden gündeme geldi.
1Vedat Muriç: Sırplar evimizi bombaladı
Fenerbahçe'ye transfer olan Muriç, Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Sarı-lacivertli ekibe imza atan Kosovalı futbolcunun, acıklı hayat hikayesi yeniden gündeme geldi.
4Genç futbolcularımıza teklif yağıyor
14 yabancı kuralı sonrası Avrupa'nın önemli kulüplerine futbolcu satmaya başlayan kulüplerimize teklifler gelmeye devam ediyor. Yusuf, Abdülkadir, Dorukhan ve Elif son dönemin en gözde isimleri.