Trabzonspor-Getafe maçının muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Trabzonspor ile Getafe karşı karşıya gelecek. Medical Park Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Gruptan çıkma şansını kaybeden Trabzonspor, 1 puanla grupta son sırasında yer alıyor. Lider Basel'in ardından ikinci sırada yer alan Getafe ise aynı puana sahip olan Krasnodar ile üst tura çıkma mücadelesi veriyor.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Erce, Serkan, Ivanildo, Campi, Kamil, Hosseini, Yusuf, Doğan, Ahmet, Avdijaj, Muhammet.
Getafe: Soria, Nyom, Djene, Bruno, Cucurella, Portillo, Fajr, Timor, Kenedy, Mata, Angel.