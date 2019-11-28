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Trabzonspor-Getafe maçının muhtemel 11'leri

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki 5. maçında Getafe ile karşılaşacak.

| AA
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Trabzonspor-Getafe maçının muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Trabzonspor ile Getafe karşı karşıya gelecek. Medical Park Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Gruptan çıkma şansını kaybeden Trabzonspor, 1 puanla grupta son sırasında yer alıyor. Lider Basel'in ardından ikinci sırada yer alan Getafe ise aynı puana sahip olan Krasnodar ile üst tura çıkma mücadelesi veriyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Erce, Serkan, Ivanildo, Campi, Kamil, Hosseini, Yusuf, Doğan, Ahmet, Avdijaj, Muhammet.

Getafe: Soria, Nyom, Djene, Bruno, Cucurella, Portillo, Fajr, Timor, Kenedy, Mata, Angel.

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