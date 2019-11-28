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Trabzonspor Getafe'ye yenildi

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Trabzonspor, çoğunluğu gençlerden oluşan kadroyla çıktığı karşılaşmada evinde Getafe'ye 1-0 mağlup oldu.

| Haber Merkezi
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde evinde Getafe ile karşı karşıya geldi.

Medical Park Stadı'ndaki mücadeleyi Getafe 1-0'lık skorla kazandı.

MAÇIN TEK GOLÜ KENEDY'DEN GELDİ

Trabzonspor'un 22 yaş ortalamalı bir kadroyla çıktığı mücadelede Getafe'ye galibiyeti getiren gol, 50. dakikada Kenedy'nin asistinde Mata'dan geldi.

Bu sonucun ardından temsilcimiz Trabzonspor grupta 1 puanda kalırken, Getafe puanını 9 yaptı ve gruptan çıkma şasını son maça taşıdı.

Grubun son haftasında Trabzonspor deplasmanda Basel ile karşılaşacakken, Getafe ise evinde Krasnodar'ı konuk edecek.

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