Trabzonspor, Altay karşısında avantajı kaptı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Altay, Trabzonspor'u konuk etti.

Altay Alsancak Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bordo - mavili ekibin gollerini 45+2. dakikda Daniel Sturridge ve 66. dakikada oyuna sonradan giren Alexander Sörloth kaydetti. Ev sahibi ekip Altay'ın tek golünü ise 55. dakikada penaltıdan Leandrinho attı.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 19 Aralık Perşembe günü Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.45'te oynanacak.

SÖRLOTH ATMAYA DEVAM EDİYOR

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, gollerine devam ediyor.

Son olarak Galatasaray karşısında takımını öne geçiren golü kaydeden Sörloth, Altay karşısında da takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıyan golü attı.

23 yaşındaki santrfor bu sezon sahaya çıktığı 22 maçta 11. golünü atmış oldu.

STURRİDGE GOLLE DÖNDÜ

Bordo - mavililerin bir diğer yıldızı Daniel Sturridge, sakatlığının ardından ilk maçına çıktı ve takımının ilk golünü atan isim oldu.

Son olarak Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Başakşehir karşılaşmasında forma giyen ve o maçta da bir gol atan Sturridge, bu oynadığı 8. maçta 3. golünü kaydetmiş oldu.