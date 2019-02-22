Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda yendi

Göztepe - Trabzonspor maçında kazanan, 2-1'lik skorun ardından Trabzonspor oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki mücadele, Bornova Stadyumunda oynandı.
ALTYAPI FUTBOLCULARI TAKIMI SIRTLADI
Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 27. dakikada Hugo Rodallega, 73. dakikada Abdülkadir Parmak ve 90. dakikada Kadu'nun kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi. Göztepe'nin tek sayısını ise 71. dakikada penaltıdan Deniz Kadah kaydetti.
2 HAFTA SONRA KAZANDILAR
Bu sonucun ardından 2 maçlık yenilgi serisini noktalayan Trabzonspor, puanını 36 yaptı. Göztepe ise son 6 maçının 5'ini kaybetti ve 25 puanda kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacakken, Göztepe ise deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak.