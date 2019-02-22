Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda yendi

Attığı harika golle skoru 2-1'e getiren Mehmet Topal, Zenit'in attığı 3. golde büyük bir hata yaparak F.Bahçe'nin Avrupa'dan elenmesine neden oldu.

Türk takımlarının Avrupa macerası bu sezon sona ererken, turnuvalara katılan 5 takım toplamda 70 milyon euroyu kasasına koyacak.

Adrien Rabiot, geçtiğimiz yaz Barcelona'ya transfer olmasını engelleyen menajeri ve aynı zamanda annesi olan Veronique Rabiot'u kovdu.

İstanbulspor'dan Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan Mehmet Zeki Çelik, futbolunu geliştirmeye devam ediyor. Milli futbolcuya hocası Christophe Galtier övgü dolu sözler sarf etti.

Daha önce katılmayı Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen A Milli Erkek Takımımız, Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda Slovenya ile karşılaştı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında genç futbolcuları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Parmak'ın yıldızlaştığı maçta Göztepe'yi 3-1 mağlup etti ve 2 hafta sonra galibiyet buldu.

1 İspanyol basınına konuşan Kameni Türk futbolunu kötüledi Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Kameni, Marca gazetesine konuştu. Tecrübeli eldiven, "Türk futbolu çok tuhaf. Statta çok fazla sigara içildiğinden bu durum beni etkiledi " dedi.

2 Fatih Terim UEFA'yı suçladı Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Avrupa Ligi'nde Benfica ile rövanç maçında golsüz berabere kaldıkları maçta hakem kararlarını eleştirdi.

3 Diagne yine döküldü Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan büyük umutlarla transfer ettiği Diagne, henüz beklentileri karşılayamadı. Benfica maçında da etkisiz bir görüntü çizen 27 yaşındaki forvet taraftara saç baş yoldurttu.

4 VAR'ı getirmeyen UEFA Galatasaray'ı yaktı İki Benfica maçında da hakem hatalarının kurbanı olan temsilcimiz Galatasaray, VAR olsaydı Portekiz ekibini eleyebilirdi.

5 UEFA'nın Türk kulüplerine vereceği para Türk takımlarının Avrupa macerası bu sezon sona ererken, turnuvalara katılan 5 takım toplamda 70 milyon euroyu kasasına koyacak.

6 Mehmet Topal önce umutlandırdı sonra üzdü Attığı harika golle skoru 2-1'e getiren Mehmet Topal, Zenit'in attığı 3. golde büyük bir hata yaparak F.Bahçe'nin Avrupa'dan elenmesine neden oldu.

7 Sadık: Beşiktaş'ı yenerek taraftarın gönlünü alacağız UEFA Avrupa Ligi'nden elendikleri için çok üzgün olduklarını dile getiren Sadık Çiftpınar, derbiyi kazanarak taraftarları mutlu edeceklerini söyledi.

8 Alper Potuk taraftarı çıldırttı Son yıllarda büyük bir çöküş yaşayan Alper Potuk, Zenit maçında da beklentileri karşılayamadı.

9 Şenol Güneş Kagawa'ya, Ersun Yanal Tolgay'a güveniyor Pazartesi akşamı oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Şenol Güneş'in kozu Kagawa, Ersun Yanal'ın kilit oyuncusu ise Tolgay Arslan olacak.