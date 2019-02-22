Ensonhaber.com'a dön

Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda yendi

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında genç futbolcuları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Parmak'ın yıldızlaştığı maçta Göztepe'yi 3-1 mağlup etti ve 2 hafta sonra galibiyet buldu.

Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda yendi
Yorum Yap

Göztepe - Trabzonspor maçında kazanan, 2-1'lik skorun ardından Trabzonspor oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki mücadele, Bornova Stadyumunda oynandı.

ALTYAPI FUTBOLCULARI TAKIMI SIRTLADI

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 27. dakikada Hugo Rodallega, 73. dakikada Abdülkadir Parmak ve 90. dakikada Kadu'nun kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi. Göztepe'nin tek sayısını ise 71. dakikada penaltıdan Deniz Kadah kaydetti.

2 HAFTA SONRA KAZANDILAR

Bu sonucun ardından 2 maçlık yenilgi serisini noktalayan Trabzonspor, puanını 36 yaptı. Göztepe ise son 6 maçının 5'ini kaybetti ve 25 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacakken, Göztepe ise deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM