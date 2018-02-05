Trabzonspor, Göztepe'yle berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasının kapanış maçı, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynandı.

BETO TRABZON'A GEÇİT VERMEDİ

Trabzonspor karşılaşma boyunca daha etkili taraf olurken, rakip kaleyi 16 kez yokladı ancak kaleci Beto'yu geçmeyi başaramadı. Beto, kalesine gelen 9 isabetli şutta gole izin vermedi. Mücadelede 0-0 sona erdi.

Göztepeli Beto: Önemli bir puan aldık VİDEO

Çalımbay: Bu oyunun karşılığı bu olmamalıydı VİDEO

ÜST ÜSTE 4. KEZ BERABERE KALDI

Bu skorun ardından Trabzonspor üst üste 4 beraberliğini alırken, puanını 32 yaptı ve lider Başakşehir'in 11 puan arkasında, 6. sırada yer aldı. Göztepe'nin de galibiyet hasreti 4 maça çıktı ve 32 puanla, 7. basamakta kaldı.

Süper Lig'in 21. haftasıdna Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacakken, Göztepe ise evinde Osmanlıspor'u konuk edecek.

Tamer Tuna: Trabzonspor karşısında çok değerli 1 puan aldık VİDEO