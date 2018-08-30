Trabzonspor-G.Saray maçı Fırat Aydınus'un

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın en zorlu mücadelesi olan Trabzonspor-Galatasaray maçına Fırat Aydınus atandı.

ZORLU MAÇ AYDINUS'UN

Lider Galatasaray'ın Trabzonspor'a konuk olacağı mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak.

Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında yarın saat 21.45'te Evkur Yeni Malatyaspor ile Atiker Konyaspor karşılacak.

Ligde 4. haftanın programı şöyle:

31 Ağustos

Cuma 21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor (Yeni Malatya)

1 Eylül Cumartesi

19.15 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker)

19.15 Akhisarspor-Demir Grup Sivasspor (Spor Toto Akhisar)

21.45 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

21.45 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)

2 Eylül Pazar

19.15 Erzurumspor-Medipol Başakşehir (Erzurum Kazım Karabekir)

19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

21.45 Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)

21.45 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Büyükşehir Belediye)