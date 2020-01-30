Trabzonspor, Guilherme'yle anlaştı

Beşiktaş'ın harcama limitindeki sıkıntı nedeniyle transfer edemediği Guilherme'nin, yeni adresi belli oldu.

Bir süredir Trabzonspor ile görüşen Brezilyalı futbolcu, bordo-mavili ekiple anlaşmaya vardı.

TRABZON'A GELDİ

28 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Benevento ve BtcTürk Yeni Malatyaspor ile her konuda anlaşmaya varan Trabzonspor, oyuncuyu şehre getirdi.

Karadeniz ekibi, sağlık kontrollerinin ardından oyuncuyu KAP'a bildirecek.

7 GOL 6 ASİST

Guilherme, bu sezon oynadığı 26 resmi karşılaşmada 7 gol atarken 6 da asist yaptı.