Trabzonspor haftayı lider bitirdi.

Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor karşılaştı.

Maça hızlı başlayan Trabzonspor, maçın 4. dakikasında Alexander Sörloth'un golüyle öne geçti.

İlk yarının son dakikalarında ise Caner Osmanpaşa'nın kendi kalesine attığı gol ile Trabzonspor soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Maçın son dakikalarında 90+3'te ise Mustapha Yatabare Sivasspor adına golü attı.

Maçı 2-1 kazanan Trabzonspor puanını 44'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.

Böylelikle Trabzonspor 9 yıl aradan sonra Süper Lig'te bir haftayı lider bitirdi.