Trabzonspor hazırlık maçında ADO Den Haag'a 3 attı

Trabzonspor, devre arası kampındaki ilk hazırlık maçında Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi ADO Den Haag'ı 3-1 yendi.
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesinde Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Trabzonspor, kamp yaptığı otelin sahasında ADO Den Haag ile karşı karşıya geldi.
İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelede Trabzonspor'un golleri 27 ve 73. dakikalarda Ekuban ve 69. dakikada Abdülkadir Parmak'tan gelirken, Hollanda ekibinin tek golünü 44. dakikada Zhang attı.
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman takımını sahaya, Bahadır Güngördü, Pereira, Yunus Emre Çakır, Hüseyin Türkmen, Ibanez, Batuhan Artarslan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban ve Rodallega ilk 11'iyle sürdü.